Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме | 360°

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Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме

Прокуратура Подмосковья начала проверку после пожара в многоэтажке Коломны

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Крупный пожар охватил квартиру на девятом этаже жилого дома в городском округе Коломна. Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. Проверку по факту возгорания уже начала прокуратура Московской области.

В ведомстве сообщили, что намерены установить все обстоятельства, которые предшествовали возникновению огня. Специалисты также оценят, как исполнялись права жильцов и правила пожарной безопасности.

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По итогам проверки прокуроры примут меры реагирования. На место выехал Коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

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