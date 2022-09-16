Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 22:53 Поделиться Telegram

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Viber Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме Прокуратура Подмосковья начала проверку после пожара в многоэтажке Коломны Прокуратура Московской области

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Крупный пожар охватил квартиру на девятом этаже жилого дома в городском округе Коломна. Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. Проверку по факту возгорания уже начала прокуратура Московской области.

В ведомстве сообщили, что намерены установить все обстоятельства, которые предшествовали возникновению огня. Специалисты также оценят, как исполнялись права жильцов и правила пожарной безопасности.

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По итогам проверки прокуроры примут меры реагирования. На место выехал Коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

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