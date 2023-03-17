Происшествия 17 марта 2023, 08:29 Проверку начали после взрыва газа в многоэтажке Нефтекамска Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке Нефтекамска РИА «Новости»

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Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Нефтекамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в Telegram.

«Прокуратура города Нефтекамск проводит проверку в связи с хлопком газовоздушной смести в девятиэтажном доме по улице Дорожная», — сказано в сообщении.

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Известно, что утром 17 марта на девятом этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв газа. В этот момент там никого не было. В результате случившегося никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали.

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На место происшествия отправился прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Действию ответственных лиц будет дана оценка, в том числе касаемо соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. Меры прокурорского реагирования применят при необходимости.