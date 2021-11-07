Проверку начали после массовой драки в Домодедове

Полицейские устанавливают личности участников массовой драки, которая произошла накануне вечером в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Прокуратура Подмосковья сообщила, что контролирует ход проверки по факту драки в Домодедове.

В региональном МВД сообщили, что полиция начала проверку после того, как видео с массовой дракой заметили в ходе мониторинга Сети.

«Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего», — заявили в МВД.

Конфликт запечатлели на видео очевидцы. Ролики появились в социальных сетях. Судя по кадрам, в драке принимали участие 20–30 человек. По предварительным данным, схлестнулись русские и приезжие. Началось все с недружелюбного разговора двух компаний, после чего одна из них подтянула приятелей и завязалась драка. Один из участников заверил, что конфликт возник не на межнациональной почве. В какой-то момент раздались выстрелы. Предположительно, стреляли из пневматического пистолета.

Точное число пострадавших неизвестно. Заявлений в полицию после драки не поступало.

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