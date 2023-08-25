25 августа 2023, 17:45
Проверку из-за гибели рыбы в реке Сетунька организовали в Москве
Московская прокуратура начала проверку из-за гибели рыбы в реке Сетунька
В реке Сетунька в поселении Московский погибла рыба. В связи с этим происшествием межрайонная природоохранная прокуратура столицы проведет проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты взяли пробы воды и начали поиск источника загрязнения водоема.
Реклама
«К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП Мосводосток», — сообщили в пресс-службе.
Ранее загрязнение пруда и массовый мор рыбы выявили в селе Софьино. Местные жители пожаловались, что в водоем три дня подряд сливали неизвестное вещество.
Прокуратура РФ
Экология
Москва 2023
Реклама
Реклама