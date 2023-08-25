Происшествия 25 августа 2023, 17:45 Проверку из-за гибели рыбы в реке Сетунька организовали в Москве Московская прокуратура начала проверку из-за гибели рыбы в реке Сетунька Пресс-служба Генпрокуратуры

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В реке Сетунька в поселении Московский погибла рыба. В связи с этим происшествием межрайонная природоохранная прокуратура столицы проведет проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли пробы воды и начали поиск источника загрязнения водоема.

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«К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП Мосводосток», — сообщили в пресс-службе.

Ранее загрязнение пруда и массовый мор рыбы выявили в селе Софьино. Местные жители пожаловались, что в водоем три дня подряд сливали неизвестное вещество.