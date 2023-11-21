21 ноября 2023, 15:49
Проверку ИК-11 в Нижегородской области назначили после смерти экс-полковника СКР
РБК: в нижегородской ИК-11 начали проверку из-за смерти экс-полковника СК РФ
В городе Бор Нижегородской области начали проверку исправительной колонии № 11. Причиной этому стала смерть бывшего полковника СК РФ Михаила Максименко, который отбывал наказание по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСИН.
«Проверку проводят сотрудники центрального аппарата службы, также в ней участвуют следователи СК», — указал источник.
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Кроме того, к мероприятию подключились сотрудники прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.
Минувшей ночью тело Максименко обнаружили в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение после попытки свести счеты с жизнью.
Максименко арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении денег за освобождение авторитета Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова.
ФСИН
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