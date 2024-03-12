Происшествия 12 марта 2024, 12:23 Проверкой смертельного ДТП с участием скорой в Пермском крае занялась прокуратура

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Прокуратура взяла на особый контроль проверку смертельного ДТП с участием скорой и пьяного водителя BMW, которое произошло в Соликамске. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Пермского края.

По предварительным данным, в воскресенье, 10 марта, пьяный мужчина за рулем BMW протаранил скорую, которая везла пациента. От удара пострадали пассажир, медики и водитель спецавтомобиля. От полученных травм пациент погиб на месте. Остальным пострадавшим, включая пьяного водителя, потребовалась госпитализация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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