Проверки после ДТП с участием машины Росгвардии организовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проводят проверку по факту дорожной аварии с участием автомобиля Росгвардии и «Мерседеса».

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального управления Росгвардии, на улице Ванеева Lada Granta ведомства под управлением 24-летнего водителя, проезжая перекресток на красный свет, врезалась в иномарку.

В результате ДТП у 25-летнего пассажира машины Росгвардии сломан нос. После врачебного осмотра и оказания помощи он был отправлен домой лечиться амбулаторно.

Сейчас проверку инцидента проводят одновременно два силовых ведомства — МВД и Росгвардия.