18 февраля 2022, 16:32
Проверка в связи с гибелью двух человек на пожаре началась в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в ходе проверки предстоит выяснить причины пожара, который привел к гибели двух человек.
Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, 17 февраля загорелся частный доме на улице Гагарина в Новоалександровске. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю здания.
После того, как пожар ликвидировали, выяснилось, что в огне погибли два человека. Сейчас устанавливают их личности.
Прокуратура в ходе проверки даст оценку, насколько соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности.