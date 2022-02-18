Проверка в связи с гибелью двух человек на пожаре началась в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в ходе проверки предстоит выяснить причины пожара, который привел к гибели двух человек.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, 17 февраля загорелся частный доме на улице Гагарина в Новоалександровске. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю здания.

После того, как пожар ликвидировали, выяснилось, что в огне погибли два человека. Сейчас устанавливают их личности.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку, насколько соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности.