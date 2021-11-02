02 ноября 2021, 19:40
Проверка началась после пожара в Армавире
Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края: предварительная причина пожара в Армавире — замыкание проводов
После пожара в кондитерском цеху в Армавире началась проверка. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Огонь распространился на 400 квадратных метров. Прокуратура начала проверку по этому происшествию. Предварительной причиной пожара стало замыкание электрических проводов. Правоохранители проверяют соблюдение правил пожарной безопасности собственниками и своевременность действий МЧС.