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    02 ноября 2021, 19:40

    Проверка началась после пожара в Армавире

    Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края: предварительная причина пожара в Армавире — замыкание проводов

    Дарья Морозова

    После пожара в кондитерском цеху в Армавире началась проверка. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

    Огонь распространился на 400 квадратных метров. Прокуратура начала проверку по этому происшествию. Предварительной причиной пожара стало замыкание электрических проводов. Правоохранители проверяют соблюдение правил пожарной безопасности собственниками и своевременность действий МЧС.