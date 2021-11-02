Проверка началась после пожара в Армавире

После пожара в кондитерском цеху в Армавире началась проверка. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Огонь распространился на 400 квадратных метров. Прокуратура начала проверку по этому происшествию. Предварительной причиной пожара стало замыкание электрических проводов. Правоохранители проверяют соблюдение правил пожарной безопасности собственниками и своевременность действий МЧС.