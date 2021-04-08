Несчастный случай на петербургской стройке проверит прокуратура

В Санкт-Петербурге начали прокурорскую проверку после несчастного случая во время строительных работ. Пострадал один человек.

ЧП произошло на Большом Сампсониевском проспекте, уточнили в пресс-службе городской прокуратуры. Травмы получил 35-летний уроженец Томска. Сотрудники надзорного ведомства по Выборгскому району изучат обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности на строительном объекте. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.