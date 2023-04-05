05 апреля 2023, 10:59
Провалившийся в яму с кипятком автомобиль в Петербурге показали на видео
Появилось видео с провалившимся в яму с кипятком автомобилем в Петербурге
Появилось видео с провалившимся в яму с кипятком автомобилем в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».
Аварийная ситуация произошла утром в среду в одном из районов Петербурга. На Рижском проспекте прорвало трубу диаметром 400 миллиметров. В результате в яму, которая образовалась из-за прорыва, провалилась машина. В этот момент в автомобиле находились люди: мужчина и двое детей.
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Прибывшие на место ЧП бригады МЧС вытащили пострадавших из машины и передали медикам. Кроме пассажиров авто, пострадали также сотрудники спасательного ведомства. Всех осматривают врачи.
Подобное ЧП происходит в Петербурге уже не первый раз. В январе 2023 года из-за прорыва теплотрассы под асфальт провалились несколько автомобилей. О пострадавших тогда не сообщалось.
Санкт-Петербург
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