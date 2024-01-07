Происшествия 07 января 2024, 23:10 Провалившийся под землю автобус нашли на 4-й день поисков в Казахстане РИА «Новости»

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Провалившийся под землю автобус в Казахстане нашли на четвертый день поисков. Об этом сообщило издание BaigeNews.kz.

Спасатели провели геосканирование на территории рудника «Майкаинзолото».

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«По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металлический предмет, предположительно — это автобус», — сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

При этом отметили, что до него пока сложно добраться, но усиленные раскопки с помощью специальной техники на этом месте уже начались. Также ведутся поиски пропавших.

Глава администрации Павлодарской области республики Асаин Байханов написал в социальных сетях, что «принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса».

В поисковых работах задействовали 136 человек, 41 единицу техники, три кинологических расчета и два беспилотника.

Автобус с людьми рухнул в воронку глубиной 150 метров возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана в ночь на 4 января. В нем находились три спасателя и водитель. В ходе аварийно-спасательных работ нашли двух погибших.