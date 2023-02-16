16 февраля 2023, 14:42
Провалившегося в канализационный люк мужчину спасли на юго-востоке Москвы
Источник «360»: провалившегося в люк мужчину спасли на Перовском шоссе в Москве
Мужчину, упавшего в канализационный люк, спасли на Перовском шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, пострадавший провел под землей сутки.
ЧП произошло в районе дома 1, корпус 1. На вид мужчине 40 лет. Как он оказался в люке — неизвестно, добавил источник.
Реклама
Установлено, что мужчина получил травмы. Данных о его состоянии пока нет. Официально информацию о случившемся пока не подтвердили.
Реклама
Реклама
Реклама