31 марта 2021, 13:56
Провалившегося под лед мужчину вытащили на берег в Кронштадте
Провалившегося под лед молодого человека спасли в Кронштадте. Его обнаружили в воде в 300 метрах от береговой линии.
Пострадавший мужчина получил сильное переохлаждение, его передали врачам, рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
О произошедшем дежурному сообщили в 10:25. Мужчина оказался под покровом льда в Финском заливе недалеко от судопропускного сооружения С1 у Южной Кронштадтской дороги.
Спасатели быстро среагировали и сумели вытащить пострадавшего. Затем его госпитализировали.