Провалившегося под лед мужчину вытащили на берег в Кронштадте

Провалившегося под лед молодого человека спасли в Кронштадте. Его обнаружили в воде в 300 метрах от береговой линии.

Пострадавший мужчина получил сильное переохлаждение, его передали врачам, рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О произошедшем дежурному сообщили в 10:25. Мужчина оказался под покровом льда в Финском заливе недалеко от судопропускного сооружения С1 у Южной Кронштадтской дороги.

Спасатели быстро среагировали и сумели вытащить пострадавшего. Затем его госпитализировали.