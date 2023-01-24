Эксклюзив 24 января 2023, 18:41 Провалившаяся попытка ограбления 10-летней школьницы в Уфе попала на видео Подозреваемого в ограблении школьниц в Уфе отправили в СИЗО на 2 месяца

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В Уфе мужчину заподозрили в нападении на 10-летнюю и двух 12-летних школьниц. По предварительным данным, мужчина пытался отобрать у них телефоны. В распоряжении «360» оказалось видео с попыткой одного из ограблений. Судя по кадрам, злоумышленник вошел в подъезд вместе с девочкой и набросился на нее, но его спугнули «некстати» появившиеся местные жители. Школьница вбежала в лифт.

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Мужчину задержали. Его отправили на два месяца в СИЗО по решению суда. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По данным пресс-службы СУ СК по Республике Башкортостан, родители 10-летней девочки из Уфы обратились в полицию вечером 20 января. Они рассказали, что неизвестный напал на их дочь в подъезде ее дома на улице Рыльского. Когда очевидцы помешали преступному замыслу, мужчина скрылся. Согласно предварительной информации, он напал еще на двух школьниц на два года постарше и, применяя насилие, потребовал отдать ему телефоны. Одна из девочек послушалась, но злоумышленник уронил смартфон, когда прохожие вступились за детей.

Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия и покушении на грабеж (пункт «г» части 2 статьи 161 и часть 3 статьи 30, пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Сотрудники СК и оперативники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили местных жителей, проверили базу грабителей-рецидивистов. В результате злоумышленника задержали. Подозреваемый — 26-летний житель Иглинского района, ранее судимый за то же преступление. Во время допроса он признал вину.