24 июля 2023, 13:30
Проукраинского ютубера задержали в Москве из-за асоциального поведения
Mash: в Москве задержали проукраинского блогера, он демонстрировал нацистскую символику
Полицейские задержали в Москве проукраинского блогера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Выдали блогера татуировка с символикой запрещенного нацбата „Азов“* и асоциальное поведение», — написал канал.
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Мужчина распивал алкоголь на детской площадке на улице Поречной и показывал друзьям татуировку на шее — принадлежность к террористической организации. Местные жители вызвали полицию.
Выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой, а также находился в федеральном розыске за хулиганское поведение с применением насилия. Он ведет проукраинский YouTube-канал, где рассказывает про националистические батальоны.
Теперь на него составили протокол за публичную демонстрацию нацистской символики. Блогера проверят на экстремизм и дискредитацию.
Ранее рэпера Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз, призвали признать иностранным агентом на территории России. Мужчина дискредитировал органы власти, армию и президента Владимира Путина
* Запрещенная в России террористическая организация.
Москва 2023
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