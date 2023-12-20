Происшествия 20 декабря 2023, 17:29 Протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе «Голубь Геннадий» составили на издательство «Эксмо» Суд в Москве зарегистрировал протокол на издательство «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ РИА «Новости»

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Районный суд Зеленограда принял к рассмотрению административный протокол в отношении издательского дома «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних в комиксе «Голубь Геннадий». Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Протокол зарегистрировали 19 декабря. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Штраф для издательства может составить от 800 тысяч до миллиона рублей.

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В пресс-службе суда подтвердили изданию «Коммерсант», что в материалах речь идет о комиксах «Голубь Геннадий». О возбуждении дела по статье 6.21 КоАП РФ и проверке издательства из-за книги стало известно еще в начале ноября.

Накануне следователи пришли с обысками в издательство «Захаров». Там начали изымать тиражи книг Бориса Акунина, ставшего фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных Сил России.

* Запрещенная в России экстремистская организация.