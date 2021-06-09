Против жительницы Владимирской области завели уголовное дело за избиение младенца

Против жительницы Кольчугино (Владимирская область) завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью собственному ребенку. Прокуратура Кольчугинского района уже направила дело в суд. Об этом сообщило агентство «Царьград».

По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина избила своего ребенка, которому на тот момент не было и года. Мальчик долго плакал и тем самым разозлил мать. Ребенок получил тяжелые травы головы и тела.

Женщина полностью признала свою вину. В ходе расследования она раскаялась в совершенном. Уголовное дело рассмотрит Кольчугинский городской суд.