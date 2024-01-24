Происшествия 24 января 2024, 22:45 Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело Уголовное дело возбудили против проводницы, выбросившей Твикса из поезда Unsplash

Читать 360tv в

Фигурантом уголовного дела стала проводница, выбросившая на мороз кота Твикса. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник.

Реклама

Днем ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что сотрудницу отстранили от работы. Компания проводит расследование произошедшего.

После гибели Твикса в РЖД заявили, что пересмотрят правила перевозки животных. Колесников заявил, что перевозчик персонифицирует животных, чтобы понимать, кто находится в поезде. Информация о животном в вагоне должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Случаем с Твиксом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Кота перевозили по всем правилам, на него купили билет в вагон, где разрешен провоз животных.