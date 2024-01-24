24 января 2024, 22:45
Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили против проводницы, выбросившей Твикса из поезда
Фигурантом уголовного дела стала проводница, выбросившая на мороз кота Твикса. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник.
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Днем ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что сотрудницу отстранили от работы. Компания проводит расследование произошедшего.
После гибели Твикса в РЖД заявили, что пересмотрят правила перевозки животных. Колесников заявил, что перевозчик персонифицирует животных, чтобы понимать, кто находится в поезде. Информация о животном в вагоне должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.
Случаем с Твиксом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Кота перевозили по всем правилам, на него купили билет в вагон, где разрешен провоз животных.
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