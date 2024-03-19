Происшествия 19 марта 2024, 11:53 Против россиянки завели дело за попытку вывоза за границу дневника Геббельса Хабаровские таможенники конфисковали у гражданки том Геббельса Фото: пресс-служба ФТС Хабаровска

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Таможенные службы Хабаровска конфисковали у 39-летней гражданки России экземпляр запрещенной книги «Дневники 1945 года. Последние записи», с фрагментами дневников Пауля Йозефа Геббельса, известного пропагандиста нацистской Германии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрещенную литературу обнаружили при проверке багажа женщины, которая собиралась выехать в Китай через таможенный пост «Покровка». По словам женщины, она везла книгу для личного прочтения, не зная о ее нелегальном статусе в Российской Федерации.

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Проведенная экспертиза подтвердила, что авторство издания принадлежит ведущему идеологу нацизма, министру национального просвещения и пропаганды Германии, и включено в Федеральный список экстремистских материалов. В тексте присутствуют элементы, которые лингвистически и психологически оправдывают дискриминационные и насильственные действия в отношении евреев, основанные на их национальности.

В связи с этим против женщины возбудили административное дело.