Против «положенца по Татарстану» возбудили уголовное дело

МВД Татарстана возбудило уголовное дело против жителя Казани, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура республики взяла расследование дела на особый контроль.

Следствие установило, что 59-летний житель Казани, ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и хулиганство, получил статус «положенца по Татарстану», фактически заняв высшее положение в преступной иерархии. Этот статус был возложен на него в 2015 году на криминальной сходке с участием местного вора в законе Романа Сычева, известного в узких кругах по кличке «Сыч казанский».

Положенец обязывал всех уголовников, имеющих более низкий статус, подчиняться его указаниям, контролировал связи между действующими преступными группировками, назначал «смотрящих» за условно разделенными районами и городами республики. Подозреваемый также следил за поступлением денег в «общак» и распределял их.

Он был задержан во вторник. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в МВД.