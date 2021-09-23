Против пенсионерки из ростовской области возбудили уголовное дело за присвоение найденного кошелька

Пенсионерка из Волгодонска нашла кошелек и взяла его себе. Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Жительница Волгодонска написала заявление в полицию о пропаже кошелька. Она рассказала, что выронила портмоне с деньгами и украшениями на сумму 67 тысяч рублей в продуктовом магазине. Спустя время пропажи на месте уже не было.

Следователи проверили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Они предположили, что портмоне забрала 69-летняя женщина. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемой подтвердится, она может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.

До суда пенсионерку отпустили под подписку о невыезде.