20 января 2020, 01:16
Против охранника «Меги» возбудили дело из-за отправленного в нокаут посетителя
Полиция возбудила уголовное дело в отношении охранника торгового центра «Мега» в подмосковных Химках. Мужчину обвиняют в превышении полномочий, с него взята подписка о невыезде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Полиция установила, что охранник «одного из крупных торговых центров, расположенных в городском округе Химки», нанес телесные повреждения жителю Москвы 2000 года рождения.
В свою очередь, в региональном управлении СК организовали проверку из-за происшествия. Решение о возбуждении дела там примут после проведения опросов и иных проверочных мероприятий.
Инцидент произошел 17 января. Судя по кадрам, снятым очевидцами, группа подростков устроила драку в торговом центре. Охранник, разнимая дерущихся, принялся сам избивать молодых людей. Один из подростков после его удара упал и потерял сознание.
В ТЦ заявили, что поведение сотрудников охраны «было неприемлемым».