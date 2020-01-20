Против охранника «Меги» возбудили дело из-за отправленного в нокаут посетителя

Полиция установила, что охранник «одного из крупных торговых центров, расположенных в городском округе Химки», нанес телесные повреждения жителю Москвы 2000 года рождения.

В свою очередь, в региональном управлении СК организовали проверку из-за происшествия. Решение о возбуждении дела там примут после проведения опросов и иных проверочных мероприятий.

Инцидент произошел 17 января. Судя по кадрам, снятым очевидцами, группа подростков устроила драку в торговом центре. Охранник, разнимая дерущихся, принялся сам избивать молодых людей. Один из подростков после его удара упал и потерял сознание.

В ТЦ заявили, что поведение сотрудников охраны «было неприемлемым».