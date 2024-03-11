Происшествия 11 марта 2024, 03:10 Против издевавшегося над пенсионеркой пермского парикмахера заведут уголовное дело СК возбудит дело после видео с наказанием пенсионерки в пермской парикмахерской Freepik

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над пенсионеркой. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следователи начали проверку после появления в Сети видео из парикмахерской в Пермском крае, которое получило широкий резонанс.

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На нем парикмахер «наказывает» пенсионерку издевательствами и угрозами за то, что та забыла дома кошелек и не смогла оплатить стрижку.

Поручение возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его обстоятельствах дано руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину.

По словам подстригшей женщину парикмахера, пенсионерка попросила обслужить ее подешевле, а после окончания процедуры отказалась платить. Сотрудница салона признала, что заставила клиентку подмести пол, и сняла этот процесс на телефон. После чего отправила видео коллегам. Спустя полгода одна из них из чувства мести выложила его в Сеть.