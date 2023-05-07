Происшествия 07 мая 2023, 19:01 Против чиновников из Оренбурга возбудили уголовное дело после обрушения карусели Прокуратура: против сотрудников мэрии Оренбурга возбудили дело после обрушения карусели Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили второе уголовное дело после обрушения карусели в городском парке Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В Оренбурге в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность)», — уточнили в ведомстве.

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Прокуратора города также объявила предостережение главе Оренбурга Сергею Салмину «с целью недопущения фактов нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства».

По поручению прокурора области Руслана Медведева, на территории всего региона начались проверки в организациях, оказывающих развлекательные услуги.

Карусель «Вихрь», на которой катались взрослые и дети, рухнула в парке Оренбурга 6 мая. По последним данным, пострадали 19 человек. В больницах находятся 11 взрослых и пять детей. В тяжелом состоянии двое: 26-летняя девушка и 10-летняя девочка. За их здоровьем следят врачи. Всем пострадавшим владелец парка пообещал оплатить лечение.

Как выяснилось, аттракцион не регистрировали в Гостехнадзоре. Причиной крушения карусели стала поломка механизма. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководителей компаний, обслуживавших упавший «Вихрь», задержали.

Ранее в Сети появлялось видео момента падения аттракциона. На записи видно, как карусель начала раскручиваться и набирать скорость, но потом ее верхняя часть обрушилась.