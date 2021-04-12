Протесты начались в США после гибели афроамериканца Данте Райте

В американском штате Миннесота около 500 человек решили протестовать после гибели при задержании 20-летнего афроамериканца Данте Райте.

Люди вышли на улицы города Бруклин-Сентер. Об этом информируют «Новые известия».

СМИ пишут, что сотрудники полиции остановили машину Райте, который нарушил правила дорожного движения. Афроамериканец не подчинялся требованиям полицейских. При попытке скрыться подозреваемого застрелили. Раненый Райте еще проехал какое-то время, а затем врезался в другую машину. Молодой человек умер.

После инцидента у здания городской полиции стали собираться протестующие. Они рисовали на стенах граффити и кричали. На просьбы полицейских разойтись демонстранты не реагировали. Наоборот, толпа начала громить полицейские автомобили и мародерствовать.

Сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ. Власти Бруклин-Сентер ввели в городе комендантский час.