Происшествия 14 февраля 2023, 16:27 Протестующие в Албании организовали штурм парламента

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Группа протестующих вышла на улицы Тирана (Албания). Они попытались взять штурмом парламент, однако полиция оттеснила людей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Associated Press.

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Протестующие отбивались от силовиков с помощью дымовых шашек и фаеров. Организаторами митинга стали представители оппозиционной Демократической партии бывшего президента и бывшего премьера страны Сали Бериши, написали «Новые Известия».