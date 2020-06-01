Протестующие подожгли церковь в Вашингтоне

Возгорание началось в подвале церкви, его быстро потушили. Представители пожарной службы заявили, что серьезный ущерб доставлен не был.

Помимо поджога, неизвестный американец сорвал флаг с церкви и бросил его в огонь. В это же время другой протестующий создал на стене храма граффити со словами «Дьявол на другой стороне улицы».