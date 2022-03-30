Протестующие организовали погром с поджогом в аэропорту Гаити

Протестующие из Гаити огранизовали погром с поджогом в аэропорту города Ле-Ке. Об этом сообщил ТАСС.

Выступающие подожгли самолет. Чтобы разогнать их, сотрудникам органов пришлось использовать слезоточивый газ. Также полицейские открыли огонь. В результате один из участников протеста погиб.

Подобной акцией демонстранты пытались добиться снижения стоимости проезда на общественном транспорте. Кроме того, они призывали власть разобраться с проблемой похищения людей, передало ИА НСН.