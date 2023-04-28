Эксклюзив 28 апреля 2023, 16:32 Протащивших привязанную цепью к машине собаку россиян проверит полиция МВД Забайкалья сообщило о проверке водителя, привязавшего собаку к едущей машине Соцсети

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Жителей Забайкальского края возмутило решение автомобилиста перевести собаку не в салоне, а привязанной к бамперу. Часть пути животное тащили на цепи по асфальтированной дороге. Видео с места происшествия разошлось по социальным сетям.

Машину остановил еще один автомобилист и потребовал от водителя освободить собаку или забрать в салон. Мужчина переложил вину на пассажирку, которая оказалась владелицей животного. Но вместо цивилизованного разговора женщина начала хамить.

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Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Забайкальскому краю Алена Фурманова в беседе с «360» заявила, что сотрудники полиции начали проверку после того как обнаружили это видео.

Личность водителя и владелицы пострадавшего животного и быстро установили.

«Женщина пояснила, что забрала собаку у знакомого и везла ее на животноводческую стоянку для охраны. Это что-то вроде фермы. В салон сажать животное она побоялась. Поэтому собаку привязали к бамперу», — рассказала Фурманова.

Представитель МВД добавила, что животное выжило после такого путешествия. Сейчас сотрудники полиции опрашивают очевидцев и назначили ветеринарную экспертизу. После проверки в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.