Эксклюзив 15 декабря 2022, 17:40 Протащившему привязанного цепью к машине пса живодера остановили в Старом Осколе Житель Старого Оскола Александр рассказал, как остановил старика, издевавшегося над псом

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Пенсионер из Старого Оскола в наказание привязал собаку к бамперу своей машины и поехал, таща ее за собой на цепи. Конец издевательству положил местный житель Александр. Он рассказал «360», что ехал позади и, поняв, что происходит, немедленно остановил машину.

Мужчина ехал по делам и увидел впереди на дороге собаку, которая «бежит, падает и издает непонятный визг». Присмотревшись, обнаружил, что пес привязан к бамперу цепью. За рулем оказался человек на вид лет 70.

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«Я говорю: ты что творишь, зачем так издеваешься? Зачем такие мучения? Он ответил: загрыз котенка, и вот так я решил его проучить», — вспомнил Александр.

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После этого, по его словам, подошли люди, которые живут неподалеку (дома там расположены близко к проезжей части), и дальше пенсионер разговаривал уже с ними.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. В ГУ МВД по Старому Осколу начали проверку и нашли автомобилиста-живодера. Им оказался 72-летний местный житель. Его опросили. Полиции мужчина пояснил, что хотел увезти надоевшую собаку из дома. Процессуальное решение будут принимать после того, как животное осмотрят специалисты.