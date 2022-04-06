Протаранившего забор посольства РФ в Бухаресте водителя накануне осудили на 15 лет

Водитель машины, которая врезалась в забор российского посольства в Бухаресте, накануне был осужден за сексуальное насилие над падчерицей. Об этом сообщил канал Antena 3 со ссылкой на свои источники.

Мужчину осудили на 15 лет. Его не задержали, поскольку приговор вынес суд первой инстанции. По данным телеканала, в последнем сообщении в социальной сети мужчина написал, что «он тоже украинец».

Машина на высокой скорости врезалась в ограждение вокруг посольства утром 6 апреля. По данным местных СМИ, дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из автомобиля, но тот отказался и что-то выкрикнул — после этого машина загорелась. Журналисты не исключили, что водитель мог устроить аварию преднамеренно. В салоне автомобиля он был один.

Ограждение вокруг здания посольства установили на фоне протестов, проходивших возле него в течение нескольких последних недель. Криминалисты разбираются в обстоятельствах ДТП.