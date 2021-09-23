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    23 сентября 2021, 19:22

    Протаранившего коляску с ребенком курьера «Яндекс.Еды» отстранили от работы

    Анатолий Минкин

    Курьеру сервиса «Яндекс.Еда», сбившему коляску с ребенком в Москве, ограничили доступ к получению новых заказов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальное заявление представителей сервиса.

    Протаранившего коляску с ребенком курьера «Яндекс.Еды» отстранили от работы

    В «Яндекс.Еде» заявили, что после того, как они увидели ролик с участием курьера, то его личность быстро установили. После этого связались со службой, с которой молодой человек работает. После этого курьеру ограничили доступ к заказам.

    Момент наезда курьера на коляску с ребенком попал в объектив камер наблюдения. Авария произошла на пересечении улиц Ясенева и Елецкой.

    Курьер на велосипеде не справился с управлением и врезался в женщину с коляской. Ребенок 2019 года рождения получил ссадины. Для диагностики его привезли в одну из столичных больниц.

    Проверку по факту случившегося начал московский главк Следственного Комитета. Газета «Известия» сообщила, что курьера задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для разбирательства.