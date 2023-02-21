Эксклюзив 21 февраля 2023, 15:18 «Просто упала». Праздник на скалодроме обернулся для девочки из Санкт-Петербурга переломом позвоночника Мать рассказала, как 7-летняя девочка сломала позвоночник на скалодроме в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге семилетняя девочка упала со скалодрома в детском развлекательном центре и сломала позвоночник. Аттракцион не обезопасили, поэтому ребенок приземлился на жесткую поверхность, рассказала «360» 20 февраля мать ребенка.

Девочка пришла на скалодром на Коломяжском проспекте не в первый раз. По словам женщины, она бывала на таких аттракционах каждые полгода-год, а тут появился повод — день рождения. Падение, по ее словам, произошло с высоты примерно двух метров — дочь слетела со скалодрома на пол.

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«Она просто упала на поверхность, на которой было минимальное количество поролоновых кирпичей. У стены скалолазания нет предохранительных кубиков, а возле батутов — есть. Удар такой силы, что МРТ показало не просто трещину, а перелом», — сказала женщина.

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В тот момент она почувствовала резкую боль, но к возвращению домой все прошло, и семья решила не обращаться к врачу. Тяжесть травмы осознали только на следующий день на тренировке по плаванию. Во время разминки девочка опять почувствовала боль и не смогла заниматься. В этот же вечер ее отвезли в травмпункт, обследовали, а потом отправили в горбольницу № 2. Теперь ребенок лежит на вытяжке.

«В течение трех месяцев она должна лежать на специальной кровати. Это компрессионный перелом позвоночника, шестого позвонка грудного отдела», — рассказала мать.

Сначала к жалобе в развлекательном центре, по ее словам, отнеслись равнодушно, но после звонка следователя отношение переменили — владелец аттракциона предложил компенсировать затраты на обследование и лечение. Но женщина побоялась, что последствия травмы могут проявиться позднее, поэтому решила составить досудебную претензию и оговорить выплату конкретной суммы.