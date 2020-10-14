«Просто царапины». Комик Махно рассказал об аварии, в которую попал с семьей

Юморист Леонид Махно (Леонид Моложанов) вместе со всей семьей стал участником ДТП в Краснодаре. Он рассказал «360» о самочувствии и о том, кто виноват в аварии.

«У нас все хорошо. То, что пишут, — выдумки. Скорая проверила нас: жену, детей, — и отпустила. Просто царапины. Мы ехали по главной. С другой улицы выехала женщина», — вспомнил об аварии Махно.

Ему передали, что эта женщина не местная, она не увидела знак «Уступи дорогу». Комик добавил, что его машина не очень сильно пострадала.

Ранее «Краснодарские известия» написали, что авария произошла 13 октября, в 12:05. Об этом изданию рассказал представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным, 48-летняя женщина из станицы Холмская на своем Peugeot на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и врезалась в Mercedes. За его рулем находилась 35-летняя местная жительница.

Портал писал, что в результате аварии пострадали люди из Mercedes. Якобы их госпитализировали с ушибами. Life уточнил, что за рулем иномарки находился сам Махно, а на пассажирских местах — его жена и двое детей.