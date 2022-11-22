Эксклюзив 22 ноября 2022, 00:36 «Просто шок». Москвичка рассказала о характере охранника, который до смерти забил коллегу за пьянство freepik

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Охранник до смерти забил напарника из-за принесенного на работу алкоголя. Следователи сейчас выясняют обстоятельства преступления. Знакомая подозреваемого рассказала «360», что никогда не замечала за ним вспышек агрессии.

Уроженец Ростовской области работал сотрудником ЧОП в одной из школ Раменского. По предварительным данным, 20 ноября 44-летний охранник поругался со своим 57-летним коллегой, избил оппонента палкой и бросил умирать на улице. Позже выяснилось, что у нападавшего уже есть судимость.

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«Он встречался с моей внучкой, это было лет 8-10 назад. Потом они расстались. При общении казался нормальным человеком, никакой агрессии за ним не замечала. Алкоголиком тоже назвать не могу», — рассказала Людмила.

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По словам жительницы Москвы, такого жестокого поступка от своего знакомого она не ожидала.

«Просто шок. Не верится, что он мог так сделать», — резюмировала женщина.

В настоящее время прокуратура проводит проверку после смертельного конфликта охранников в одной из школ города Раменское. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщало РИА ФАН. Задержанный на допросе признал свою вину.