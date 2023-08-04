Эксклюзив 04 августа 2023, 11:29 «Просто псих». Хозяин взорванного у Москва-Сити Jaguar рассказал о происшествии Хозяин подорванного у Москва-Сити Jaguar заявил, что злоумышленник угрожал ему пистолетом Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Хозяин автомобиля Jaguar, в который 3 августа у Москва-Сити бросили гранату, рассказал «360» о происшествии.

По словам мужчины, злоумышленник угрожал ему пистолетом, а после взорвал припаркованную в 1-м Красногвардейском проезде машину. Он заявил, что нападавший был в неадекватном состоянии.

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«Просто псих на улице. Он вроде как не очень вменяемый», — сказал он.

Во время инцидента хозяин машины не пострадал. При этом дорожного или иного конфликта между мужчинами не было.

«Никакого диалога не было. Он подошел, постучал, я подумал, что это попрошайка, открыл окно, а он достал сразу пистолет, угрожал гранатой. Ну, я вышел из машины, он бросил гранату в нее», — рассказал владелец автомобиля.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник потребовал от владельца транспортного средства отвезти его по направлению, которое он укажет, а гранату бросил, получив отказ.