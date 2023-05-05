Происшествия 05 мая 2023, 18:02 «Просто померещилось». «Аэрофлот» опроверг сближение дрона с самолетом в Шереметьево «Аэрофлот»: данные о сближении дрона с самолетом в Шереметьево не нашли подтверждения РИА «Новости»

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Сведения пассажира о сближении неопознанного дрона с самолетом при посадке в Шереметьево не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», — добавил собеседник агентства.

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Пассажир самолета Airbus A320, летевшего из Самары в Москву, рассказал, что беспилотник якобы целился в борт во время его приземления в аэропорту и уже приблизился к нему, но вдруг сменил курс и улетел в сторону лесополосы. Информацию донесли до службы безопасности аэропорта.

В последнее время участились случаи атак украинских беспилотников на российские регионы. О подобных случаях сообщают практически каждый день — правда, не вся информация подтверждается на официальном уровне. Сегодня в СМИ появились данные о трехметровом дроне, который прилетел со стороны Украины и по неизвестным причинам упал в поле в Ростовской области. Официально об этом не сообщалось.