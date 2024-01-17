Эксклюзив 17 января 2024, 23:40 «Просто несправедливо». Суд наказал звезду шоу «Пацанки», но пострадавшая от ее рук не согласилась с приговором Избитая звездой шоу «Пацанки» Терешина назвала приговор несправедливым Unsplash

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Осенью 2022 года бывшая участница шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихомирова (Тихая) избила незнакомую девушку в Москве, сломав ей глазницу. Звезда программы предстала перед судом, сегодня ей вынесли приговор. Потерпевшая Надежда Терешина рассказала «360», почему она не согласна с решением суда.

По ее словам, Тихомирова — «человек-рецидивист, уже отбывавший неоднократно срок». В тот день она напала на нее без причины.

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«Я шла к автобусной остановке, никого не трогая. Тихомирова начала меня толкать, толкнула и сверху нанесла удар. Свои действия в судебном заседании она оправдывала тем, что я алкоголичка и у меня нос перекошен, поэтому она напала первой», — рассказала девушка.

Она также отметила, что Тихомирова перед ней до суда не извинялась, а во время судебного заседания обратилась со словами «извини, терпила». Терешина подчеркнула, что звезда шоу «Пацанки» публично над ней издевалась, причем неоднократно и не только в суде.

Сегодня Тихомировой вынесли приговор и девушка прочитала, что об этом пишут в пабликах.

«Фанаты говорят, что она сегодня ведет прямой эфир в TikTok и говорит, что ее не осудили, что она на свободе, что все это неправда. У человека до сих пор чувство безнаказанности. Веселится, танцует», — рассказала она.

Терешина напомнила, что Тихомирова на момент ее избиения уже отбывала условный срок за аналогичное нападение.

«У нее два похожих деяния, но степени разные. У меня средней степени, а там тяжелые. И такой вот приговор человеку, который рецидивист, я считаю, что просто несправедливо», — подчеркнула она.

Приговор Тихомировой смягчили из-за дочери, но девушка не понимает, как человек, отбывающий условный срок, не исправил свое поведение в лучшую сторону хотя бы ради ребенка.

Терешина также рассказала «360», что из-за полученных травм у нее на всю жизнь потеряна чувствительность части лица. Теперь ей придется испытывать пожизненный дискомфорт. Пока она еще решает, как ей дальше поступить с обидчицей.

«Компенсацию одобрили — 300 тысяч рублей моральный ущерб. Насчет апелляции касаемо срока, я пока это обсуждаю с адвокатами. Но, скорее всего, я буду подавать апелляцию», — резюмировала Терешина.

За умышленное причинение вреда здоровью суд назначил звезде шоу «Пацанки» Анне Тихомировой наказание в виде ограничения свободы на один год и три месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.