«Просто людям жизни спас». Отец предполагаемого виновника аварии на ТТК оправдал сына

Константин Середнев, отец предполагаемого виновника крупного ДТП на Третьем кольце, прокомментировал «360» информацию о задержании своего сына, заявив, что он делал все правильно и помог избежать гибели остальных людей.

«Он принял решение идти сквозь. Грамотное решение, я считаю. Он просто людям жизни спас», — заявил Середнев.

Он сказал, что телефон у сына не работает, с ним связаться невозможно. Также он объяснил агрессивное поведение водителя сложившейся обстановкой.

«Оказал сопротивление? Может быть, сотрудники на него наехали, вот и оказал сопротивление. Сотрудники себя тоже не контролируют в такой ситуации. Он мальчик высокий, если просто развернется, может и зашибить. В целом он спокойный, неагрессивный. Если проявил агрессию, то не знаю, как себя вели эти товарищи. Если такое количество машин собрать, как вы себя будете вести? Ребенок ушел от столкновения, ну покорежил 18 машин — бог с ним. Не знаю, может, уснул за рулем», — сообщил Середнев.

Отец заверил, что его сын не злоупотребляет алкоголем, а поведение после ДТП объяснил реакцией на обстановку на ДТП. При этом Середнев-старший уточнил, что не обладает всей информацией, так как находится в Подмосковье.

Всего в ДТП пострадало более десяти автомобилей.