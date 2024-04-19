Эксклюзив 19 апреля 2024, 01:46 «Просто изверги». Мать мальчика-эпилептика рассказала о нападении на сына под Калугой Мать избитого мальчика под Калугой: сына побили, потому что его собаки ели кур Freepik

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В селе Ворсино Боровского района Калужской области неизвестные напали на мальчика, страдающего от эпилепсии. Они избили ребенка и собак, которые прогуливались рядом с ним. Мать потерпевшего Галина рассказала «360» подробности происшествия.

Спас прохожий

«В общем суть в том то, что ребенок шел к своему знакомому. И <…> за ним увязались вот эти две собаки чипированные, которые грызут кур. <…> Он проходил мимо злополучного сарая их. Эти (злоумышленники) напали, накинулись на ребенка и стали избивать», — заявила женщина.

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По словам собеседницы, собак стали бить уже после расправы над мальчиком. Нападавшие наносили удары с особенной жестокостью. Ребенку удалось сбежать благодаря проходившему мимо мужчине. Когда мальчик пришел домой, то был весь в крови, даже два раза кашлял кровью.

«Мужчина, который шел — увидел. Издалека побежал. Ребенок благодаря ему вырвался и побежал. А если еще пару ударов по голове, что бы было? Может и ребенка сейчас бы не было?» — возмутилась собеседница «360».

Галина отметила, что мотивом злоумышленников могла быть месть за кур, которых собаки часто «грызут».

Нервная травма

Также о происшествии рассказала «360» Анастасия, которая хорошо знакома с ситуацией. По ее словам, на месте случившегося были двое взрослых мужчин. Сначала они набросились на мальчика, а потом принялись бить собак.

«Собаку забили до такой степени в будке, что повылетали в будке доски. Вся будка была в крови. У мальчика черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Не представляете, что могло бы быть с мальчиком-эпилептиком. Они его били палками, они оставили гематомы, они просто звери», — заявила она.

По предварительной информации, злоумышленники «начали писать плохое про собак, чтобы себя обелить». При этом четвероногие никого не трогали, и все знают их как добрых животных.

«Никто ничего плохого не делал этим мужикам, они просто изверги. <…> Собаку забивали на глазах у детей, дети получили нервный удар, потому что на глазах у детей били их любимое животное», — рассказала Анастасия.

Историей заинтересовалась прокуратура Калужской области. В Telegram-канале ведомство сообщило, что следователи встретились с мамой и пострадавшим ребенком. По факту случившегося возбудили уголовное дело.