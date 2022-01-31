«Просто чудил ради хайпа». Друзья тиктокера Прокудина рассказали, зачем он ударил двух женщин на треш-стриме

Тиктокер Павел Прокудин вел себя странно на своих стримах для того, чтобы собрать больше просмотров и привлечь аудиторию, но его отношения с матерью были не лучшими. Его друзья рассказали о нем «360».

«Он больше строил из себя чудика, он неглупый человек. Он просто понимал, как он больше получит просмотров, и этим занимался. К маме он относился не очень хорошо, потому что у нее, как он говорил, мужчины на первом месте стояли, а он был с бабушкой. Поэтому к бабушке он, конечно, лояльнее относился, но в этот раз, я так понимаю, и бабушка получила», — рассказала о стримере знакомая Павла.

Приятели Прокудина отметили, что в свои эфиры он всегда выходил пьяным, а тех, кто не скидывал ему деньги, называл нищебродами и неудачниками, хотя сам ни дня не работал. На одном из видео бабушка Павла тоже подтвердила в телефонном разговоре тот факт, что стримы — единственное средство заработка для молодого человека.

На тиктокера Прокудина пожаловались полицейским. Жительница Москвы обвинила его в том, что он избил двух женщин. Это же написали пользователи Сети, уточнив, что досталось маме и бабушке Павла. На видео слышны крики пенсионерки. Полиция начала проверку.