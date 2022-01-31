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    31 января 2022, 13:15

    «Просто чудил ради хайпа». Друзья тиктокера Прокудина рассказали, зачем он ударил двух женщин на треш-стриме

    Друзья тиктокера Прокудина рассказали, что на своих стримах он вел себя странно ради хайпа

    Дарья Новая, Екатерина Боснак

    Тиктокер Павел Прокудин вел себя странно на своих стримах для того, чтобы собрать больше просмотров и привлечь аудиторию, но его отношения с матерью были не лучшими. Его друзья рассказали о нем «360».

    «Он больше строил из себя чудика, он неглупый человек. Он просто понимал, как он больше получит просмотров, и этим занимался. К маме он относился не очень хорошо, потому что у нее, как он говорил, мужчины на первом месте стояли, а он был с бабушкой. Поэтому к бабушке он, конечно, лояльнее относился, но в этот раз, я так понимаю, и бабушка получила», — рассказала о стримере знакомая Павла.

    Приятели Прокудина отметили, что в свои эфиры он всегда выходил пьяным, а тех, кто не скидывал ему деньги, называл нищебродами и неудачниками, хотя сам ни дня не работал. На одном из видео бабушка Павла тоже подтвердила в телефонном разговоре тот факт, что стримы — единственное средство заработка для молодого человека.

    На тиктокера Прокудина пожаловались полицейским. Жительница Москвы обвинила его в том, что он избил двух женщин. Это же написали пользователи Сети, уточнив, что досталось маме и бабушке Павла. На видео слышны крики пенсионерки. Полиция начала проверку.