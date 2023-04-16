Эксклюзив 16 апреля 2023, 18:57 Просроченные медикаменты, бинты и пластыри обнаружили в заброшенном здании в Красногорске Администрация Красногорска отреагировала на сообщения о найденных медикаментах в промзоне РИА «Новости»

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Просроченные медикаменты, бинты, пластыри, шприцы, повязки и насадки для УЗИ обнаружили на территории заброшенного здания в промзоне в Красногорске. По факту случившегося началась проверка, сообщили «360» в пресс-службе администрации городского округа.

На место уже выехали начальник управления по развитию территорий и руководитель управления по безопасности.

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В администрации добавили, что сейчас на месте находятся волонтеры — они вскрывают коробки, разбирают содержимое и грузят в семь машин.

В рамках проверки сотрудникам администрации городского округа предстоит выяснить, каким образом медицинское оборудование в таком количестве оказалось в заброшенном здании в промышленной зоне и кто является его собственником.

«Гуманитарной помощью данные медикаменты не являются», — подчеркнули в пресс-службе.