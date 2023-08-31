Эксклюзив 31 августа 2023, 13:16 «Проснулись от грохота». Жители деревни Глиньково рассказали о падении дрона Сбитый в Подмосковье дрон взорвался после падения РИА «Новости»

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Громкий взрыв разбудил жителей подмосковной деревни Глиньково в четверг, 31 августа. Сдетонировал сбитый беспилотник, упавший на достаточном расстоянии от жилых домов. Как пояснили в беседе с «360» местные жители, сначала в небо начал подниматься серый дым, который быстро почернел.

Одна из местных жительниц отметила, что оперативные службы приехали очень быстро, но кто их вызвал, она не знает.

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«Взрыв был. За лесом появился дым такой серый, а потом черный, как от пожара. Я сначала услышала гром и спросила у соседей, что там происходит», — поделилась женщина.

Собеседница добавила, что ее дом не пострадал. Что с остальными строениями в деревне, она пока не узнавала.

Еще один местный житель подчеркнул, что взрыв произошел рано утром, когда большая часть деревни еще спала.

«Проснулись от грохота. Окна задребезжали», — добавил он.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин сообщил, что в деревнях Глиньково и Марчуги жилые дома повреждений не получили.

Для поиска фрагментов беспилотника, разлетевшихся по лесополосе, выехали военные полицейские, спасатели и представители других служб. Обломки дрона зацепились за ветви деревьев и упали глубоко в траву.