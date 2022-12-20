20 декабря 2022, 18:21
Прославленный хоккеист Новой Зеландии утонул во время серфинга
Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул в Окленде на пляже Муривай. Спортсмен занимался серфингом, сообщили РИА «Новости».
По данным РИА ФАН, хоккеисту не удалось своевременно оказать медицинскую помощь, все время он пролежал на берегу без сознания. В результате несчастного случая спортсмен умер, не дождавшись спасателей.
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Отмечается, что хоккеисту сборной Новой Зеландии Харропу было всего 33 года.
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