Происшествия 20 декабря 2022, 18:21 Прославленный хоккеист Новой Зеландии утонул во время серфинга

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Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул в Окленде на пляже Муривай. Спортсмен занимался серфингом, сообщили РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, хоккеисту не удалось своевременно оказать медицинскую помощь, все время он пролежал на берегу без сознания. В результате несчастного случая спортсмен умер, не дождавшись спасателей.

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Отмечается, что хоккеисту сборной Новой Зеландии Харропу было всего 33 года.

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