Эксклюзив 18 апреля 2023, 19:39 «Пристают к детям». Жители деревни в Подольске пожаловались на сбегающих пациентов частного рехаба Жители подольской деревни сообщили о побегах пациентов частного центра реабилитации Телеканал «360»

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Жители деревни Булатово в Подольске попросили власти, прокуратуру и Общественную палату городского округа проверить деятельность частного реабилитационного центра «Иман» для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Люди утверждают, что, хотя официально учреждение является закрытым и свободно покинуть его нельзя, в последнее время участились случаи побега пациентов. Они пытаются вломиться в дома, просят о помощи и даже пристают к детям, рассказал «360» староста деревни Андрей Самсонов.

Телеканал «360»

«Проблема — в регулярных побегах неадекватных людей, которые залетают на участки, в дома, просят спасти их, просят вызвать такси, находятся в неадекватном состоянии. В этом году уже три таких случая было. Жители боятся за детей, потому что человек в период ломки просто не соображает ничего. Ситуация очень тревожная», — сообщил Самсонов.

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По его словам, пациенты все чаще оказываются на территории детской и спортивной площадок — единственных в деревне. Попытки обсудить присходящее с владельцем учреждения пока оказались бесплодными.

Реабилитационный центр расположен в двух частных домах. Еще одна проблема в том, что они, в отличие от почти половины домов в деревне, не подключены к центральной канализации. Местные жители жалуются, что отходы жизнедеятельности персонала и пациентов сливают на прилегающие к другим домам территории. Но даже больше людей беспокоят вопросы их безопасности.

Староста деревни вспомнил, что зимой один из пациентов, босой и полуодетый, постучался в дверь дома, крича «помогите». В доме была молодая женщина с маленьким ребенком, она вызвала полицию.

Позже, 12 апреля, другой сбежавший пациент напал на водителя и пассажира проезжавшей мимо машины. Мужчины сами задержали его и вызвали полицию, но все могло бы закончиться иначе, если бы на их месте был кто-то физически более слабый.

В последний раз мужчина разбил стекло припаркованной машины, сработала сигнализация.

Телеканал «360»

Владелец автомобиля и его товарищ догнали пациента и передали полиции. Сохранились даже кадры этого задержания.

Телеканал «360»

Полиция о проблеме знает, но документы у реабилитационного центра в порядке, хотя, как утверждает Самсонов, учреждение «меняет юрлицо, как только проблемы возникают».

Жители недавно устраивали общий сбор для обсуждения ситуации. Они надеются добиться справедливости.