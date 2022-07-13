«Просил отца не вмешиваться». Сын умершего после драки в Тараскове поделился подробностями конфликта

Группа пьяных мигрантов в подмосковной деревне Тарасково напала на подростка, а затем на его отца, который заступился за парня. Через несколько часов после драки мужчина умер от сердечного приступа. Подробности разборок и последовавшей за ними семейной трагедии «360» рассказал его старший сын.

Как стало известно ранее, обитатели местного общежития сильно ударили подростка в плечо. До этого они часто приставали к прохожим, в том числе к женщинам с детьми. По словам молодого человека, ситуация с его братом произошла часов в шесть-семь вечера. Когда в этот день несколько часов спустя собеседник «360» встретил брата возле дома, там же стояли три человека из общежития.

«Я спросил: „Кто-то из них причастен?“ Он сказал: „Да, один из них меня и толкал“. Я подошел к ним и стал с ними беседовать. Сперва было трое, потом подтянулись другие, в итоге было семь. Один вел себя агрессивно под воздействием алкоголя. Стал меня толкать, хватать за руку, предлагал отойти поговорить», — вспомнил Григорий.

Он предположил, что отец увидел это и спустился на улицу. К тому моменту старший сын уже отошел от той компании. Однако конфликт на этом не закончился.

«Человек 25 с битами и палками»

«Отец спросил: „Что случилось?“ Я сказал: „Все нормально, не надо вмешиваться, уходим отсюда“. Он подошел к ним, что-то спросил, они сцепились с одним из ребят, и после этого началась уже массовая драка», — рассказал молодой человек.

По его словам, уже через пару минут все вроде бы успокоились, компания мигрантов исчезла из виду — очевидно, «отошла обсудить» ситуацию. И тут жильцы дома, стоявшие на улице, внезапно увидели, как «человек 25 бегут с битами, палками, арматурой». Большинство побежали домой.

«Все закончилось, но мы минут 40 сидели дома и боялись выходить — вдруг засада. Приехали правоохранители. Мы снова спустились вниз, отец тоже. И тогда ему стало плохо», — сообщил старший сын умершего.

Родные вызвали скорую помощь. Как утверждает собеседник «360», медики приехали, померили давление, сделали укол и уехали. Но через три часа отцу Григория снова стало плохо, он начал задыхаться. Снова пришлось вызвать скорую, однако врачи помочь не смогли. Как стало известно позже, у мужчины случился инфаркт.

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Виновных накажут

В ГУ МВД по Московской области проводится «комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание» участников драки. Одного участника, 21-летнего парня, уже задержали, удалось установить личности остальных.

«В дежурную часть МВД поступило сообщение о драке. В дальнейшем участники конфликта скрылись с места происшествия. Полиция предварительно установила, что между группой граждан произошел словесный конфликт, который перерос драку. <…> Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Андрей Пышкин.

По его словам, в дальнейшем «поступила информация о смерти по месту жительства одного из мужчин, принимавших участие в конфликте».

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины и условия конфликта. Правоохранители дадут правовую оценку действиям всех причастных к событию.