Прощание с убитой девочкой Соней состоялось в Вологде. Видео

Церемония прощания с убитой девочкой Соней состоялась 21 октября в Вологде. Кадры попали в распоряжение «360».

Отпевание прошло в Кафедральном Воскресенском соборе на Кремлевской городской площади. К его началу в храм пришли около ста человек, но позже их стало намного больше. Люди несли цветы и молчали, некоторые из них плакали. Церемонию провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

«Сегодня мы провожаем девочку, которая прожила на этом белом свете всего лишь несколько лет. И, к сожалению, может быть, в силу определенной безответственности нас, взрослых, произошло такое событие, которое лишило ее жизни», — сказал священник.

В последний путь Соню провожали в открытом гробу в белом платье в кружевах.

Девочку нашли убитой 18 октября недалеко от ее дома. Позже выяснилось, что ее жизнь прервалась по вине психически нездоровой женщины, которую уже задержали. Она дала признательные показания и заявила, что несколько раз ударила ребенка ножом. Подозреваемая рассказала, что тяжело больна и жить ей осталось недолго. По ее словам, она убила девочку, потому что не хотела умирать в одиночестве.