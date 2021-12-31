Прощание с погибшим на морозе 11-летним мальчиком прошло в Дубне

Подмосковный наукоград Дубна в этот день попрощался с 11-летним ребенком, умершим от переохлаждения. Все причины его смерти будет изучать СК по особому приказу Александра Бастрыкина, передал РЕН ТВ.

Все случилось 27 декабря. Мальчик с особенностями развития, поехал на автобусе в спецшколу. Родители не проводили его до остановки, он сел в другой транспорт и уехал в незнакомый район. Там он долго и напрасно плутал между домов, в итоге оказался на берегу реки. Там и нашли его тело.

Ребенок рос в многодетной семье. По ряду данных, родителей второклассника ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав. Также известно, что мать погибшего была судима.

Мать мальчика, просившая неравнодушных жителей Дубны помочь в поисках пропавшего сына, назвала его домашним. По ее словам, он очень мало с кем общался — «к себе не каждого подпустит». Женщина также попросила не осуждать ее, потому что каждый может оказаться на ее месте.