Автомобиль упал под асфальт после прорыва трубы в Колпино

Легковой автомобиль частично упал под асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой во дворе дома в Колпино (Ленинградская область). Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили очевидцы, авария произошла около шести вечера неподалеку от дома 40 по Заводскому проспекту. Автомобиль Hyundai наполовину ушел под асфальт. Территорию вокруг машины огородили коммунальщики.

В результате прорыва затопило и дорогу около дома. В доме отключили горячую воду.